Mi-6 озвучили следующий маневр российских войск в Донбассе

Mi-6 озвучили следующий маневр российских войск в Донбассе
MOD Russia/www.globallookpress.com
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Аналитики из королевства повторили предположения, выдвинутые еще в начале спецоперации

Российская Федерация намерена взять под контроль Северодонецк и Краматорск для полномасштабного продвижения на север Донбасса. Тем самым ВС России смогут обеспечить себе плацдарм, который позволит продолжить окружение группировки украинских вооруженных сил на юго-востоке Незалежной, считают в британской разведке.

Как пишет "Военное обозрение", ссылаясь на источники, для этого союзные силы якобы решили развернуть двадцать две батальонные тактические группы под городом Изюм в Харьковской области. И Северодонецк, и Краматорск – опорные пункты для ВСУ. Пока они подконтрольны украинской группировке, полный контроль северо-востока Донбасса для российских войск не представляется возможным. Поэтому, уверены в спецслужбах Великобритании, ВС РФ начнут атаковать позиции ВСУ в указанных городах.

Издание отмечает, что приведенные разведывательные данные не представляют большой ценности, так как отражают фактическое положение дел на Украине и описывают один из сценариев дальнейших боевых действий. С самого начала специальной военной операции военные аналитики указывают на важность взятия под контроль Северодонецка и Краматорска для того, чтобы замнуть ВСУ в окружение с северного направления.

В настоящее время украинские силовики остаются в указанных городах в большом количестве, прикрываясь гражданскими – их используют как живой щит.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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