Чиновник заявил, что всех разжигающих межнациональную рознь ждет воздаяние

Специальная военная операция российских войск на Украине будет завершена освобождением Незалежной и судебным процессом, который проведут над всеми преступниками и пособниками нацизма. Соответствующее заявление сделал глава Крымской республики Сергей Аксенов, заявив, что все местные чиновники и политики, фальсифицирующие историю, разжигающие ненависть между народами и выступающими авторами провокационных заявлений, будут наказаны.

Аксенов таким образом отреагировал на заявление Верховной рады, которое украинские парламентарии приняли днем ранее в связи с 77-летием Победы над нацизмом, назвав его "очень показательной бумажкой", символизирующей ложь, лицемерие и пропагандистские штампы официального Киева. Так, украинские парламентарии обвиняют РФ в монополизации победы над фашистами. Однако, по словам главы Крыма, РФ всегда подчеркивала роль всех советских народов в победе над нацизмом. А на территории Украины, подконтрольной российским войскам, восстанавливают памятники героям войны.

Подобные заявления, уверен Аксенов, делаются лишь для окончательного отказа Украины от 9 мая и его замены "новым праздником", который можно было бы переименовать в "перемогу". Однако на подобный исход надеяться не стоит: Украина будет освобождена от нацизма.