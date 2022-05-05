Украинцам понадобилось еще больше оружия

Киев попросил у Вашингтона противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности портов. Об этом сообщил побывавший на Украине конгрессмен Джейсон Кроу в эфире NBC.

По его словам, украинская сторона также заинтересована в более мощных беспилотниках и реактивных системах залпового огня, которые могут поражать российские силы на большем расстоянии. С соответствующим запросом обратился лично Владимир Зеленский, попросив передать его Джо Байдену, пишет RT.

Украина заявила, что ей нужны противокорабельные ракеты "Гарпун" американского производства или аналогичное оружие, чтобы разблокировать использование порта в Одессе и других городах для экспорта зерна и продовольствия.

Кроу сообщил, что в там на складах находится около 12 млн тонн продукции, которая не выходит за пределы страны – это влечет за собой последствия для украинской экономики, а также для стран в Африке и Ближнем Востоке, где люди испытывают нехватку продовольствия. Выход товаров нужно обеспечить в ближайшие пару месяцев, пока они не испортились. В противном случае мир столкнется со всплеском голода.

Также Зеленский запросил у США дроны большой дальности с многократным запуском, чтобы они могли наносить высокоточные удары на очень больших расстояниях, а позже возвращаться обратно.