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Украинские боевики, которые в данный момент находятся на "Азовстали", провели переговоры с российской стороной. Они предложили ВС РФ заключить сделку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя штаба операции по освобождению предприятия.
По его словам, поддерживать контакты с украинской стороной приходится ради спасения мирных граждан. По некоторой информации, там может оставаться еще 200 человек. Представители СБУ и нацисты в ходе переговоров предложили сделать обмен: они отпускают гражданских, а вместо этого получают продукты и медикаменты.
"Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства", – заявил собеседник.
При этом украинские военные предупредили, что больше в рамках гуманитарных коридоров выпускать никого не будут – только после обмена.
Ранее стало известно, что российские военные смогли проникнуть внутрь "Азовстали".
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