Над заводом клубится дым

Российские солдаты прорвались внутрь "Азовстали". Соответствующую информацию подтвердил военкор Владлен Татарский, передает Readovka.

Ранее украинская сторона заявила, что ВС РФ смогли проникнуть на территорию завода. Якобы штурм продолжался последние пару дней. Сейчас, по неподтвержденной информации, российские военные находятся внутри подземных ходов. Telegram-канал "Политика страны" сообщает, что над комбинатом поднимается черный дым.

Татарский рассказал, что ВС РФ прилагают огромные усилия по прорыву обороны ВСУ. Враг, по его словам, профессионален и отчаян.

"Остались считанные дни, сколько бы они ни оборонялись, мы их добиваем", – заявил военкор.

Напомним, оборона "Азовстали" продолжается уже 70 дней. Сегодня с 08:00 до 18:00 мск Минобороны России открыло гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории предприятия. Он будет действовать в это же время до 7 мая включительно.