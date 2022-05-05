Минск заявил о создании ударных группировок НАТО у границ России

Минск заявил о создании ударных группировок НАТО у границ России
Фото: www.pixabay.com
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Коалиция продолжает усиливать напряженность

О вызывающих беспокойство манипуляциях Североатлантического альянса сообщили представители главного оборонного ведомства Белоруссии. Минск утверждает, что военный блок вдвое нарастил ударные силы в Восточной Европе у границ Российской Федерации.

Как сообщил замглавы Генштаба Вооруженных сил Республики Руслан Косыгин, сейчас Североатлантический альянс фактически готовится к полномасштабным военным действиям.

Косыгин пояснил, что в последнее время западная военная коалиция существенно нарастила темпы формирования ударных группировок в Восточной и Юго-Восточной Европе. Белорусский военный деятель обратил особое внимание на любопытный факт: существенная часть сил была переброшена с континентальной части Соединенных Штатов Америки.

По словам Косыгина, на сегодняшний день в непосредственной близости от российских границ размещены порядка 37,5 тысячи военных, из них 24,5 тысячи – в Польше и прибалтийских странах.

К слову, недавно В США предрекли игнорирующим сигналы российского лидера Владимира Путина западным странам Армагеддон.

Источник: Министерство обороны Белоруссии ✓ Надежный источник
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