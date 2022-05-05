В США предрекли игнорирующим сигналы Путина западным странам Армагеддон

В США предрекли игнорирующим сигналы Путина западным странам Армагеддон
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ухудшение отношений с Россией дорого обойдется Америке и ее приспешникам

Начало спецоперации на Украине внесло серьезные изменения в положение дел на мировой арене. Многие западные страны активно подключились к поддержке киевского режима и открыто действуют против нашей страны. Такое поведение может привести к настоящей трагедии, считают аналитики американского издания The National Interest.

Эксперты напомнили: российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что антироссийские действия западной коалиции могут дорого обойтись Соединенным Штатам Америки и их сателлитам. В Москве все понимают, что Североатлантический альянс использует украинское государство в качестве своей пешки в противостоянии с Российской Федерацией.

Американские аналитики подчеркнули, что подобного рода действия могут привести к весьма трагическим последствиям – Запад зря упорно игнорирует предупреждения со стороны Владимира Путина.

"Сторонники помощи Украине заигрывают с Армагеддоном", – подчеркнули специалисты из США и призвали НАТО быть осмотрительнее.

Тем временем, российские бойцы продолжают реализовывать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Недавно военным удалось уничтожить крупный склад боеприпасов в Николаеве, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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