Ухудшение отношений с Россией дорого обойдется Америке и ее приспешникам

Начало спецоперации на Украине внесло серьезные изменения в положение дел на мировой арене. Многие западные страны активно подключились к поддержке киевского режима и открыто действуют против нашей страны. Такое поведение может привести к настоящей трагедии, считают аналитики американского издания The National Interest.



Эксперты напомнили: российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что антироссийские действия западной коалиции могут дорого обойтись Соединенным Штатам Америки и их сателлитам. В Москве все понимают, что Североатлантический альянс использует украинское государство в качестве своей пешки в противостоянии с Российской Федерацией.

Американские аналитики подчеркнули, что подобного рода действия могут привести к весьма трагическим последствиям – Запад зря упорно игнорирует предупреждения со стороны Владимира Путина.

"Сторонники помощи Украине заигрывают с Армагеддоном", – подчеркнули специалисты из США и призвали НАТО быть осмотрительнее.

Тем временем, российские бойцы продолжают реализовывать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Недавно военным удалось уничтожить крупный склад боеприпасов в Николаеве, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".