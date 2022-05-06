Le Figaro: Восточная Европа подталкивает Запад к войне с Россией

Le Figaro: Восточная Европа подталкивает Запад к войне с Россией
Philipp von Ditfurth/www.globallookpress.com
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Позиции внутри Евросоюза сильно расходятся

C начала спецоперации основная линия западноевропейских государств сводилась к оказанию помощи Украине без непосредственного участия в конфликте. Ведь в дальнейшем "золотая середина" ЕС желала бы вернуться к прежним отношениям с Москвой. Однако куда более воинственно настроены Центральная и Западная Европа.

Как пишет Le Figaro, именно Западная Европа отказала Киеву в закрытии неба над Незалежной. До сих пор сохраняется риск расширения эскалации на Украине. Ныне в СМИ обсуждается вопрос с применением новейшего "Сармата", а президент Соединенных Штатов Джо Байден объявляет Украине очередную военную помощь в крупном размере. 

Куда большую сдержанность проявляет Эммануэль Макрон, ставший за последние пару месяцев лидером телефонного марафона – Елисейский дворец стремится сохранить коммуникацию с Москвой. В какой-то степени, считает автор материала, президент Франции говорит с российским лидером Владимиром Путиным от имени всего Евросоюза.

Многие европейские элиты желали бы возобновления прежних отношений с РФ, однако соседи Российской Федерации вместе с Вашингтоном желают "нейтрализовать российский режим и ее армию". Поэтому восстановление единства в Европе – вопрос довольно сложный и открытый.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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