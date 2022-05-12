Заигрывание Финляндии с альянсом таит угрозу

В Китае высказались по поводу ситуации вокруг Финляндии. Эта страна активно заявляет о своем желании стать частью Североатлантического альянса. Как подчеркнул бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности оборонного ведомства Китая Чжоу Бо, реализация этого плана может привести к тому, что бойцы западной коалиции окажутся неподалеку от Санкт-Петербурга.



Как отмечает издание РИА ФАН, это неминуемо приведет к эскалации отношений между Москвой и Хельсинки. Появление натовских вояк рядом со вторым по значимости городом РФ вызовет серьезную обеспокоенность у российских властей.

Бо призвал западных верховодцев не игнорировать позицию России по этому вопросу и задуматься об обеспечении безопасности на территории Европы, добавляет телеканал RT.

Разумеется, такое развитие событий нанесет очередной удар выстроенной системе безопасности. По мнению китайского эксперта, вероятность того, что Финляндия окажется в рядах Североатлантического альянса, весьма велика.