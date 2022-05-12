Медведев заявил о риске начала полноценной ядерной войны

Медведев заявил о риске начала полноценной ядерной войны
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Действия натовцев ставят под угрозу весь мир

Ситуация на международной арене продолжает накаляться. Антироссийская риторика ряда западных государств только нарастает. При этом особо радикальные иностранные деятели начинают в открытую разминать тему ядерного конфликта. Разумеется, они пытаются обвинить в мнимой агрессии нашу страну. Однако, как подчеркнул замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, главными мировыми провокаторами являются страны Североатлантического альянса.

При этом бывший российский лидер отметил, что действия НАТО резко повышают вероятность прямого конфликта между западной коалицией и Российской Федерацией.

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну", – подчеркнул государственный деятель.

Медведев напомнил, что сейчас одной из задач западной пропаганды является внедрение мысли о том, что наше государство якобы пугает весь мир ядерным конфликтом. Однако очевидно, что дела обстоят ровно наоборот.

Как отметил государственный деятель, Североатлантический альянс продолжает накачивать Незалежную оружием, а также отправляет туда своих наемников. Все эти агрессивные действия накаляют отношения между Западом и Россией. При этом переход к полномасштабному ядерному конфликту станет грандиозной катастрофой для всех сторон.

К слову, недавно в Китае заявили о риске появления войск НАТО под Санкт-Петербургом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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