Мировая безопасность американцев не интересует

В последнее время ситуация на международной арене постоянно обостряется. Для многих стало очевидным, что именно вашингтонская администрация готова разжечь очередной глобальный конфликт. Известный политолог Евгений Сатановский рассказал, каким образом Белый дом хочет устроить прямое столкновение НАТО с Россией.



Опытный эксперт считает, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена всерьез настроена втянуть западную коалицию в конфликт с нашим государством.

"Тормозов здесь никаких", – подчеркнул Сатановский.

Как добавил Евгений Янович, таким образом Соединенные Штаты Америки решают свои внутренние проблемы. Что будет с остальным миром, Вашингтон не интересует.

Сатановский также описал сценарий возможного будущего конфликта. По мнению эксперта, Вашингтон подтолкнет Варшаву к вторжению на территорию Западной Украины. Также Польша должна будет "огрызнуться в сторону Калининграда". Россию вынудят реагировать на откровенные провокации, объяснил Сатановский.

К слову, недавно был раскрыт план запрещенного в России "Азова"* по выходу к нашим границам.