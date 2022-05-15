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Сегодня, 15 мая, финские власти выступили с официальным заявлением о решении пополнить ряды Североатлантического альянса. Соответствующая информация содержится в заявлении местного кабинета министров.
Известно, что Хельсинки планирует подать заявку на членство в западной коалиции уже в среду, 18 мая.
Финские власти заговорили о желании отказаться от многолетнего нейтралитета и пополнить натовские ряды после начала спецоперации нашей страны по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Такого же мнения придерживается Швеция.
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