Хельсинки желает стать частью западного альянса

Сегодня, 15 мая, финские власти выступили с официальным заявлением о решении пополнить ряды Североатлантического альянса. Соответствующая информация содержится в заявлении местного кабинета министров.



Известно, что Хельсинки планирует подать заявку на членство в западной коалиции уже в среду, 18 мая.

Финские власти заговорили о желании отказаться от многолетнего нейтралитета и пополнить натовские ряды после начала спецоперации нашей страны по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Такого же мнения придерживается Швеция.