Президент высказался о стремлении альянса к расширению

Решение финских и шведских властей стать частью Североатлантического альянса наделало много шума. По этому поводу высказался российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что у нашей страны нет проблем с этими двумя государствами и их вступление в ряды западной коалиции не создаст серьезную угрозу для Российской Федерации.



В то же время Владимир Владимирович объявил, что такой шаг неминуемо вызовет ответную реакцию с российской стороны.

Как подчеркнул главнокомандующий, у Москвы налажены нормальные отношения и с Хельсинки, и со Стокгольмом, однако стремление Североатлантического альянса к расширению требует пристального внимания Кремля.

"Расширение военной структуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Финляндия и Швеция на фоне специальной военной операции на территории украинского государства заговорили о необходимости стать частью НАТО. Ранее была озвучена вероятная стратегия защиты нашей страны от этих двух государств.