Путин оценил угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Путин оценил угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПочему США бьются в истерике из-за "Сармата": разъяснения военного эксперта
Президент высказался о стремлении альянса к расширению

Решение финских и шведских властей стать частью Североатлантического альянса наделало много шума. По этому поводу высказался российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что у нашей страны нет проблем с этими двумя государствами и их вступление в ряды западной коалиции не создаст серьезную угрозу для Российской Федерации.

В то же время Владимир Владимирович объявил, что такой шаг неминуемо вызовет ответную реакцию с российской стороны.

Как подчеркнул главнокомандующий, у Москвы налажены нормальные отношения и с Хельсинки, и со Стокгольмом, однако стремление Североатлантического альянса к расширению требует пристального внимания Кремля.

"Расширение военной структуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Финляндия и Швеция на фоне специальной военной операции на территории украинского государства заговорили о необходимости стать частью НАТО. Ранее была озвучена вероятная стратегия защиты нашей страны от этих двух государств.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей