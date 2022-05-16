Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Решение финских и шведских властей стать частью Североатлантического альянса наделало много шума. По этому поводу высказался российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что у нашей страны нет проблем с этими двумя государствами и их вступление в ряды западной коалиции не создаст серьезную угрозу для Российской Федерации.
В то же время Владимир Владимирович объявил, что такой шаг неминуемо вызовет ответную реакцию с российской стороны.
Как подчеркнул главнокомандующий, у Москвы налажены нормальные отношения и с Хельсинки, и со Стокгольмом, однако стремление Североатлантического альянса к расширению требует пристального внимания Кремля.
"Расширение военной структуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", – подчеркнул глава государства.
Напомним, Финляндия и Швеция на фоне специальной военной операции на территории украинского государства заговорили о необходимости стать частью НАТО. Ранее была озвучена вероятная стратегия защиты нашей страны от этих двух государств.
О планах Пекина разузнали американские журналисты