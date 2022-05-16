Вашингтон прикладывает все силы, чтобы ограничить использование мощных российских ракет

Успешные испытания современной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разумеется, не прошли незамеченными для всего мирового сообщества, в частности, для Соединенных Штатов Америки. Там началась форменная истерика, причины которой объяснил опытный военный эксперт Константин Сивков.



Доктор военных наук рассказал, по какой причине вашингтонская администрация решила сделать все возможное для того, чтобы добиться от Российской Федерации введения ограничений на применение современных вооружений, в частности, нашумевшей ракеты "Сармат".

Дело в том, что прозванная Североатлантический альянсом "Сатаной – 2" ракета фактически неуловима. До последних секунд невозможно отследить пуск ракеты из-за того, что на поверхности не происходит никаких изменений. До самого последнего момента крышка шахты остается в закрытом состоянии.

Вместе с тем, мощнейшая российская ракета весит порядка 10 тонн, а ее дальность позволяет поражать цели на любом континенте. С помощью ракеты можно нанести удар по спящему американскому вулкану Йеллоустон, выброс лавы которого способен стереть с лица земли Соединенные Штаты Америки.

"В купе с другими разрушениями это уничтожит половину цивилизации, а западную вообще полностью", – подчеркнул военный эксперт.

К слову, стоящей сейчас на вооружении российских войск техники достаточно для успешного выполнения задач, поставленных в рамках спецоперации. Так, сегодня, 16 мая, стало известно, что два украинских штурмовика Су-25 были сбиты российскими системами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный, сообщает "Пятый канал".