Однополярным миром ситуация не завершится

Очередное "холодное" противостояние с Российской Федерацией, взятое на курс Белым домом, обернется крайне неприятными последствиями для Соединенных Штатов, полагает ветеран разведки США, научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар.

Специалист указал, что публичное заявление о намерении ослабить Москву в корне неверно. Подобный курс лишь усугубляет проблемы для Америки – у России в таком случае появляется повод заявить, что спецоперация на Украине призвана ответить на более широкую угрозу, передает телеканал "360".

Более того, декларация американской стороны затрудняет вопрос урегулирования ситуации на Украине.

"В этом случае Штаты имели альтернативный вариант – определить собственную озабоченность по происходящему на Украине в куда более емкой терминологии и прекратить это. В будущем урегулирование ситуации на Украине должно стать приоритетным. Даже без экспансивной риторики такая задача имеет большие сложности", – пишет Пиллар.

Как указывает ветеран американской разведки, очередная холодная война для Штатов не завершится "однополярным миром". Напротив, постоянный кризис лишь усугубляет опасность и грозит перерастанием в полноценный мировой конфликт, передает РИА ФАН.