Какой сюрприз готовит Россия Финляндии за членство в НАТО: рассказал политолог

Какой сюрприз готовит Россия Финляндии за членство в НАТО: рассказал политолог
IMAGO/Sascha Steinach/www.globallookpress.com
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У Москвы теперь развязаны руки

Российская Федерация может в одностороннем порядке пойти на расторжение договора об аренде пограничного Сайменского канала, если Финляндия вступит в НАТО, считает политолог Иван Сурма.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что встречный ответ на решение Хельсинки по членству в Альянсе окажется сюрпризом. Хотя и до этого говорилось, что РФ готова к пересмотру договора об аренде канала. Сурма же считает, что в такой критической ситуации доступны все инструменты воздействия.

Россию и Финляндию разделяет 1300-километровая граница. В случае вступления Финляндии в НАТО появляется проблема в обеспечении безопасности на границах. А процедура по расторжению договора занимает определенное время, однако при допуске одностороннего расторжения договора у Москвы развязаны руки, указал эксперт.

Пограничный канал соединяет Сайменские озера с Финским заливом – это важнейшая транспортная артерия Финляндии. Хельсинки арендует российский участок канала до 2063 года.

Источник: "Радиоточка НСН" ✓ Надежный источник
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