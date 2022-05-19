Вашингтон уже подстраховывается в информационном поле

Публикации в авторитетных американских изданиях о вероятности применения Российской Федерацией ядерного оружия на Украине наталкивает на мысль о том, что Белый дом готовит некую апокалиптичную провокацию, считает представитель российского МИД Мария Захарова.

В частности, дипломат указала, ссылаясь на материалы, что в некоторых средствах массовой информации США содержится аналитика по поводу того, при каких обстоятельствах "русские сбросят бомбу". Фактически России приписывают даже не заявления, которых никто никогда не услышит, а мысли.

Захарова напомнила, что изначально Politico заявлял о неких планах РФ о применениии ядерного оружия (планы, кроме самих авторов, никто не видел).

В МИД напомнили, что ядерная доктрина Российской Федерации учитывает применение стратегического оружия в оборонительных целях. Однако Вашингтон продолжает мечтать о "ядерном конце света".

"Все это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной", – считает Захарова.



В связи с этим в МИД указали, что ранее внешнеполитическому ведомству пытались приписать подобные заявления, однако ничего не вышло.