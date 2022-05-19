Пушки НАТО под Петербургом: военный эксперт предупредил "финских аборигенов" о коварстве США

Пушки НАТО под Петербургом: военный эксперт предупредил "финских аборигенов" о коварстве США
Фото: www.pixabay.com
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Хельсинки зря рассчитывает сохранить с уверенность

Решение соседа России – Финляндии стать частью Североатлантического альянса окажет серьезное влияние на безопасность мирового пространства. Такое агрессивное приближение натовской инфраструктуры к нашим границам и важному городу Санкт-Петербургу не останется без ответа. В том, что военные базы обязательно будут размещены на территории Финляндии, уверен опытный эксперт Алексей Леонков.

Так известный специалист отреагировал на странное заявление финского премьер-министра Санны Марин о том, что Хельсинки хотят быть частью НАТО, но не собираются размещать на своих землях военные базы коалиции или ядерное оружие Соединенных Штатов Америки.

Леонков высмеял это наивное заявление и подчеркнул, что если Финляндию примут в НАТО, ее мнение перестанет кого-либо интересовать. Тогда-то властям Хельсинки объявят, что план по размещению натовской военной инфраструктуры уже одобрен, а им осталось лишь поставить свою печать и не возмущаться.

Эксперт отметил, что наглость, беспринципность и коварство американских руководителей НАТО не знает границ. Так что Хельсинки зря рассчитывает на возможность сохранить независимость.

"Как только Финляндия станет частью Североатлантического альянса, Вашингтону вообще будет наплевать на мнение "финских аборигенов", – подчеркнул Леонков.

К слову, ранее стало известно, какой сюрприз готовит Россия для Финляндии за членство в НАТО.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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