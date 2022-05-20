Сами отказались: в США назвали "причину" отсутствия России в НАТО

Сами отказались: в США назвали "причину" отсутствия России в НАТО
энтони Блинкен. Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия обрубила НАТО выход на Азовское море
Белый дом считает, что никакой ответственности за мировую напряженность не несет

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что у Североатлантического альянса отсутствуют агрессивные намерения в отношении Москвы. Более того, В 1990-х годах активно обсуждался вопрос о вступлении РФ в ряды НАТО, однако, по словам американского чиновника, Россия сама в итоге отказалась от членства.

Блинкен дал интервью ведущему Стивену Колберу. Последний в разговоре вспомнил слова папы римского Франциска о том, что именно действия альянса побудили РФ к началу специальной военной операции на Украине. Однако, заявил Блинкен, у НАТО нет намерений по нападению на РФ. 

В ответ журналист рекомендовал чиновнику пригласить РФ в НАТО – в таком случае России не о чем беспокоиться. Однако Блинкен заявил в ответ, что Москва однажды отказалась от членства.

"Русские решили, что это не то, чем бы они желали заниматься", – высказался чиновник.

Папа римский Франциск ранее заявил, что своими действиями Соединенные Штаты сами побудили Россию к ответным действиям и вызвали у Кремля гнев своими провокации у границ страны.

Источник: Госдеп США ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей