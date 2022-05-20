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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что у Североатлантического альянса отсутствуют агрессивные намерения в отношении Москвы. Более того, В 1990-х годах активно обсуждался вопрос о вступлении РФ в ряды НАТО, однако, по словам американского чиновника, Россия сама в итоге отказалась от членства.
Блинкен дал интервью ведущему Стивену Колберу. Последний в разговоре вспомнил слова папы римского Франциска о том, что именно действия альянса побудили РФ к началу специальной военной операции на Украине. Однако, заявил Блинкен, у НАТО нет намерений по нападению на РФ.
В ответ журналист рекомендовал чиновнику пригласить РФ в НАТО – в таком случае России не о чем беспокоиться. Однако Блинкен заявил в ответ, что Москва однажды отказалась от членства.
"Русские решили, что это не то, чем бы они желали заниматься", – высказался чиновник.
Папа римский Франциск ранее заявил, что своими действиями Соединенные Штаты сами побудили Россию к ответным действиям и вызвали у Кремля гнев своими провокации у границ страны.
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