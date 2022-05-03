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Папа римский Франциск решил вдруг объяснить причины, которые привели к объявлению Кремлем о специальной военной операции на Украине еще в конце февраля. По мнению священнослужителя, "лай Североатлантического альянса перед дверью России" и вылился в события, за которыми наблюдает сегодня весь мир.
Франциск полагает, что тем самым Соединенные Штаты вызвали однажды гнев у Кремля, не оставив тому фактического выбора.
"Но не знаю, был ли он спровоцирован. Возможно, все было куда проще", – высказался папа в интервью для итальянских журналистов.
Вместе с тем Франциск заявил, что готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, однако сомневается, что у главы РФ есть аналогичное желание.
Что касается НАТО, альянс играет довольно негативную роль в эскалации кризиса на Украине, добавил священнослужитель. Папа также указал, что организация, возглавляемая Соединенными Штатами, вызвала череду конфликтов и гуманитарных катастроф не в одной стране. Украина также не стала исключением.
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