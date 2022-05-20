Регион под контролем сил РФ

После намеченного курса на вступление Украины в Североатлантический альянс НАТО уже распланировали формирование военно-морских баз на территории Азовского моря, указал военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет сообщил, что российская сторона смогла сорвать планы НАТО по строительству военных баз в Азовском море – Киев лишился контроля над выходом к объекту в результате специальной военной операции Российской Федерации.

Коротченко указал, что до недавних пор Великобритания планировала строительство объектов в регионе, которые можно квалицифицировать как военно-морские базы.

Если бы строительство сорвать не удалось, последствия были бы для Москвы сравнимы с результатами вступления Финляндии и Швеции в НАТО – весьма негативными для безопасности России, отметил спикер.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО окажет негативное влияние на мировую безопасность. Приближение альянса к границам и Петербургу в частности не останется безответным.