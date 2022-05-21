"Мы и они": почему Запад одинок в противостоянии с Россией

"Мы и они": почему Запад одинок в противостоянии с Россией
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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Штаты и Европа не встретили понимание среди остального мира

Спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря. Латинская Америка, Ближний Восток, Африка и Азия отказались поддерживать Соединенные Штаты с Европой в борьбе против РФ, считает французский политолог Доминик Моизи.

Обозреватель пишет в Les Echos, что Запад не смог добиться изоляции России в полной мере. Несколько десятков стран, которые отказались осуждать специальную операцию РФ на Украине при голосовании в ООН – свыше половины процентов населения всего земного шара. Моизи напоминает, что бывший президент Бразилии Лула де Силва назвал спецоперацию следствием политикb Соединенных Штатов по расширению НАТО. В схожем ключе высказался папа Римский Франциск, который является аргетинцем по происхождению.

Бесконечные гражданские войны в Африке также оставляют равнодушными западных обывателей – как европейцев, так и американцев.

"С конфликтом в Европе и опасностью его распространения возник очевидный разрыв: мы и они. И в плане эмоций отрицать такое разделение уже нельзя", – считает политолог.

Для Азии же отказ многих государств под давлением Штатов принимать санкции против РФ лишь подтверждает их дистанцированность от Штатов и Запада в целом.

Источник: Les Echos ✓ Надежный источник
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