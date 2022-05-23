У России есть "особый сюрприз" для НАТО на крайний случай - военный эксперт

У России есть "особый сюрприз" для НАТО на крайний случай - военный эксперт
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Продолжающаяся агрессия альянса не доведет Запад до добра, указал специалист

Российская Федерация неоднократно предупреждала Запад о том, что всякое терпение имеет свой конец, однако никто не услышал призыв. Если Соединенные Штаты не остановятся, Россия преподнесет им "особый сюрприз" с перспективными вооружениями, полагает военный эксперт Сергей Хатылев.

Как указал специалист, Североатлантический Альянс проводил и продолжает проводить весьма агрессивную политику в отношении Москвы: сначала нацеливался на присоединение Украины, затем – на членство Финляндии и Швеции. Конечная цель – разместить ракеты на критически близком расстоянии к РФ для сокращения подлетного времени ракет до Москвы.

РФ решала вопросы мира и безопасности, а также сосуществования с членами НАТО у границ традиционными методами, указал Хатылев. Бывший начальник зенитных ракетных войск командования спецназначения ВС России считает, что в противном случае, если Запад не остановится, Москва начнет использовать "особые виды вооружения".

"Это перспективные технологии, которые сейчас у нас в разработке. Не имеем сейчас права громко об этом говорить, хотя президент России указал, что у нас имеются такие виды вооружения, о которых никто не слышал. Речь даже не об обычном электромагнитном оружии", – туманно выразился спикер.

Ранее глава шведского правительства Магдалена Андерссон сообщила, что переговоры с Турцией по НАТО продолжаются. Как пишет "Общественная служба новостей", Стокгольм продолжает диалог с Анкарой по членству в Альянсе.

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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