В альянсе появилась группа, которая хочет побороть РФ любой ценой

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Россия в данный момент крайне близка к глобальному противостоянию с западными странами. По его словам, мир движется к новой версии Карибского кризиса, передает "Царьград".

Вероятный конфликт, полагает он, может оказаться в разы сильней, поскольку в него будет вовлечено множество стран. Пушков считает, что в существует несколько точек, которые могут стать главными триггерами нового мирового столкновения – это Черное море и территория Украины, если туда войдут натовские солдаты.

Официальная позиция НАТО, отмечает сенатор, успокаивающая. Запад отказывается от прямого столкновения с Россией. Однако есть и вторая сторона, неофициальная, которую озвучивают в кулуарах. Ее представители считают, что одолеть российское государство следует любой ценой.

"У меня ощущение, что эти люди не остановятся даже перед идеей возможности применения ядерного оружия. Эти мысли, так или иначе, звучат. И есть заявления, что в случае войны Москву и Петербург уничтожат за полторы минуты и так далее", – заявил он.

Пушков отдельно подчеркнул, что это говорят неофициальные лица. Однако сейчас отношения России и НАТО действительно находятся в опасном положении, что может привести к прямому конфликту.