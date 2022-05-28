Пушков сделал заявление о НАТО: "Москву и Петербург уничтожат за 90 секунд"

Пушков сделал заявление о НАТО: "Москву и Петербург уничтожат за 90 секунд"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Россия в данный момент крайне близка к глобальному противостоянию с западными странами. По его словам, мир движется к новой версии Карибского кризиса, передает "Царьград". 

Вероятный конфликт, полагает он, может оказаться в разы сильней, поскольку в него будет вовлечено множество стран. Пушков считает, что в существует несколько точек, которые могут стать главными триггерами нового мирового столкновения – это Черное море и территория Украины, если туда войдут натовские солдаты. 

Официальная позиция НАТО, отмечает сенатор, успокаивающая. Запад отказывается от прямого столкновения с Россией. Однако есть и вторая сторона, неофициальная, которую озвучивают в кулуарах. Ее представители считают, что одолеть российское государство следует любой ценой. 

"У меня ощущение, что эти люди не остановятся даже перед идеей возможности применения ядерного оружия. Эти мысли, так или иначе, звучат. И есть заявления, что в случае войны Москву и Петербург уничтожат за полторы минуты и так далее", – заявил он.

Пушков отдельно подчеркнул, что это говорят неофициальные лица. Однако сейчас отношения России и НАТО действительно находятся в опасном положении, что может привести к прямому конфликту. 

Источник: Царьград
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