Bloomberg: членство Финляндии обернется для НАТО "стратегическим кошмаром"

Bloomberg: членство Финляндии обернется для НАТО "стратегическим кошмаром"
IMAGO/Sascha Steinach/www.globallookpress.com
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Протяженная граница с Россией делает альянс на восточных рубежах уязвимым

Североатлантический альянс пытается с помощью Финляндии и Швеции замкнуть Российскую Федерацию с северо-запада на ее рубежах, однако никто из лидеров НАТО не пытается брать в расчет все издержки, которые дадут о себе знать после вхождения двух стран в состав организации, пишет обозреватель Эмма Эшфорд.

Как отмечает источник, протяженность границы России и Финляндии и вступление Хельсинки в НАТО означает для самого альянса рост стратегической угрозы, пишет РИА ФАН.

Таким образом, выгода от членства Финляндии и Швеции лишь символична по своей сути: альянс лишь демонстрирует солидарность своих союзников и партнеров в рамках противостояния с Российской Федерацией. С другой стороны, НАТО таким образом "увязывает" себя с членами ЕС.

"Территория Финляндии, однако – настоящий стратегический кошмар, повышающий уязвимость НАТО перед атакой Москвы. Протяженная граница, говорится в исследованиях, весьма "подвержена" угрозам со стороны России", – пишет обозреватель.

Источник также утверждает, что существуют и иные факторы для беспокойства. Громоздкая организация из тридцати стран будет еще тяжелее управляться, если туда войдут два немалых государства, передает телеканал "360".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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