Финны готовятся к срыву вступления в альянс

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен оценил участие военных кораблей США, Германии и Франции в совместных учениях в Балтийском море. По его словам, они приплыли, чтобы подготовить финских солдат к возможному срыву Россией подачи заявки на вступление страны в НАТО, передает Yle.

Глава Минобороны отметил, что на фоне подготовки к членству в альянсе Финляндия будет увеличивать количество проводимых международных военных учений. Всего до конца года запланировано 20 боевых маневров, восемь из которых появились после февральских событий.

Прибытие иностранных военных кораблей к финским берегам, считает Кайкконен, подает международному сообществу "сильный сигнал" о том, что стране оказывают поддержку, пишет РИА ФАН. С ним согласен и председатель парламентского комитета по обороне Петтери Орпо.

"Это сильный политический сигнал внешнему миру, а также России о том, что к нам относятся серьезно", – указал он.

По его словам, благодаря учениям будет увеличено присутствие армии стран-партнеров в Финляндии и прилегающих районах, что само по себе позитивно для государства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, какой ответ даст Россия на расширение НАТО с помощью Финляндии и Швеции.