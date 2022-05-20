Минобороны усиливает западные границы страны

Военная угроза у западных границ Российской Федерации нарастает, заявки на вступление в Североатлантический альянс подали Финляндия и Швеция. В связи с этим РФ активно совершенствует боевой состав войск, указал сегодня, 20 мая, глава Минобороны Сергей Шойгу.

В качестве мер противодействия до конца 2022 года в Западном военном округе сформируют двенадцать воинских частей и подразделений. Организационные мероприятия проводятся в синхронизации с поставками современного вооружения и военной техники.

Как указал глава оборонного ведомства, по итогам зимнего периода, в который проводилось обучение, контрольная проверка показала качественнй рост подготовки ЗВО на 25% (к 2021 году)

В ближайшей перспективе ожидается поставка в войска РФ стратегических БПЛА. Такие меры, указал Шойгу, позволят сберечь летный состав и сэкономить на затратах на разведку и решение огневых задач – по причине снижения расхода боевых припасов и ресурсов авиации.

Как пишет "Пятый канал", ранее Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-28, которые обеспечивают прикрытие военных колонн РФ в ходе спецоперации на Украине. Арсенал "Ночного охотника" – скорострельная пушка 30 мм и ракеты.