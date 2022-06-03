Военный опасается удара по США

Спецоперация на территории украинского государства дала возможность нашей армия продемонстрировать свою мощь. После этого многие западные военные деятели с большим опасением взирают на российский арсенал. Так, недавно матерый американский генерал Глен Ванхерк объявил, что наше новое оружие является страшной угрозой для самого существования Соединенных Штатов Америки.



С таким заявлением натовский вояка выступил перед американским конгрессом. Ванхерк занимает высокий пост руководителя Командования воздушно-космической обороны США. Он утверждает, что именно военная мощь нашей страны является "главной угрозой" для американской территории.

Генерала сильно беспокоит, что российская армия взяла на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новейшие ракеты большой дальности (судя по всему, речь о межконтинентальных ракетах "Сармат"). Ванхерк отчетливо понимает, что такие мощные ракеты способны ударить по США прямо из российского воздушного пространства.

Кроме того, у генерала вызывает опасения и развертывание нашей страной подводных лодок класса "Ясень". На таком фоне вояка считает, что возглавляемая им структура с каждым днем становится все слабее, добавляет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Тем временем, нашей стране продолжают угрожать. Так, недавно Киев при поддержке США обещал "напугать" Россию "неприятными сюрпризами".