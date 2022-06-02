Поддержка Вашингтона придала сил незалежным

Действия украинских властей привели к резкой дестабилизации ситуации на международной арене. Россия была вынуждена отреагировать на агрессию Киева и встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. При этом, по прошествии нескольких месяцев, воинственный настрой украинских политиков не умолкает. Так, руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак объявил, что вскоре нашу страну якобы ждут таинственные "неприятные сюрпризы".



Украинский государственный деятель похвастался, что имел честь пообщаться с представителями Белого дома. Судя по всему, американские верховодцы постарались вселить в своего украинского прихвостня уверенность в непотопляемости киевского режима. По крайней мере, после разговора с США, Ермак с новым рвением начал сыпать угрозами в адрес Российской Федерации.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", – рассказывает в социальных сетях представитель киевских властей.

О чем конкретно идет речь, Ермак не уточнил, однако недавно в прессе начали активно обсуждать возможность поставок с Запада дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Тем временем, российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. "Пятый канал" публикует кадры, на которых продемонстрированы принципы работы ЗРК "Фаворит".