Ситуация на фронте остается напряженной

Союзные войска России и ЛДНР продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, при этом украинские националисты демонстрируют серьезное сопротивление и готовы вгрызаться в каждый метр земли. По мнению командира ополченцев ДНР Ахры Авидзба, на фронте может появиться вторая "Азовсталь".



Речь идет об Авдеевском коксохимическом заводе. Предприятие расположено в печально известной Авдеевке, которая находится под контролем киевского режима. Именно здесь на протяжении нескольких лет проходит линия соприкосновения между украинскими силовиками и милицией Донецкой народной республики. Отсюда украинцы регулярно обстреливают территорию ДНР.

При этом, как подчеркнул глава добровольческого батальона "Пятнашка", если нацисты решат занять оборону на этом предприятии, борцы за свободу ДНР будут только рады. Тогда у них появится возможность разделаться с преступниками.

"Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать", – подчеркнул Авидзба.

Он добавил, что нацистам отмерят срок для сдачи в плен, а после этого перейдут к самым радикальным мерам.

Тем временем, украинские силовики продолжают обстрел Донбасса. Так, только за сутки они выпустили шесть мин по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает телеканал "360".