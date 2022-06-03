Все атаки силовиков были успешно отбиты

Освобожденной Херсонской области ничто не угрожает. Несмотря на попытки украинских силовиков вторгнуться на территорию этого региона, обстановка в области остается стабильной – территория находится под защитой союзных войск.



Такой информацией с общественностью поделился замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Все заявления незалежных о том, что они якобы захватили некие херсонские земли – ложь и провокация, передает слова военного деятеля телеканал RT.

Стремоусов подчеркнул, что все попытки украинских силовиков захватить части области с треском провалились. Войска Российской Федерации продолжают держать регион под полным контролем. Вся область в своих границах полностью освобождена от украинских нацистов.

К слову, недавно известный военный корреспондент показал крупные бои за важнейшую трассу у Лисичанска. Захватывающие кадры публикует "Пятый канал".