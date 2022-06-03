Политолог не сомневается в исходе спецоперации

После того, как киевские власти продемонстрировали неприемлемую кровожадность и жестокость по отношению к жителям двух республик Донбасса, на их защиту встала Армия России. Специальная военная операция по защите мирных жителей длится уже несколько месяцев. Каким будет исход этой кампании, рассказал известный израильский политолог Яков Кедми.



Опытный разведчик подчеркнул, что на стороне Российской Федерации есть один очень важный, решающий козырь. По словам военного эксперта, речь идет "об устойчивости и непоколебимости российской власти". Именно благодаря тому, что у руля находятся уверенные и сильные руководители, Москве не стоит переживать.

Кедми убежден, что санкционная западная дубина не сможет выбить из колеи наше государство. Политолог отметил, что руководство страны заранее подготовилось к введению антироссийских рестрикций.

"В любой военной операции больше всего определяет ситуацию устойчивость власти", – подчеркнул опытный разведчик.

К слову, ранее командир ополченцев Донецкой народной республики рассказал, где может появиться вторая "Азовсталь".