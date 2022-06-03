Мужчина вспомнил, как украинские войска уничтожали мирных

Основная часть населения Херсонской области положительно относится к намерению вхождения в состав Российской Федерации, усматривая в таком шаге шанс на изменения к лучшему, считает независимый американский журналист Патрик Ланкастер.

Как отмечает источник, за время специальной операции российские войска успели взять под контроль Херсонщину с частью Запорожской области. В регионах управляют военно-гражданские администрации, вещают российские СМИ и радиостанции, торговые связи с Крымом восстанавливаются. На освобожденных территориях изъявили желание войти в состав РФ.

Ланкастер полагает, что настроение местного населения отличается от тех взглядов, которые наблюдаются у жителей Донбасса – в ЛДНР практически все поддерживают РФ и считают необходимым войти в ее состав. В Херсонской и Запорожской областях же ситуация несколько иная, однако подавляющее большинство, тем не менее, выступает за вхождение в состав Российской Федерации.

"Я сегодня убедился, что Херсон определенно уже никогда не станет снова частью Украины", – заявил журналист.

Спикер также указал, что ВСУ пытаются действовать по принципу "ни себе, ни другим", нанося ракетные удары с кассетной боевой частью по населению Херсонской области – как это происходило годами в Донбассе. Ланкастер видел, как от осколков в регионе погибли три человека, еще один погиб у себя во дворе.