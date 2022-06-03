С началом донбасского конфликта спецслужбы развернули целую сеть подобных объектов

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов занималось размещением секретных объектов на территории Украины – речь идет об особых тюрьмах, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе со СМИ.

Впервые такие объекты на Укране появились еще во времена президентства Виктора Ющенко, указал Прозоров. Речь не идет о чем-то новом: еще в начале "нулевых" киевская администрация решила придерживаться евроатлантических устремлений. Примерно тогда же ЦРУ начало скрыто размещать подобные объекты на Украине.

Однако, указал Прозоров, на тот момент речь шла о местах заключения для людей, которые обвинялись в международном терроризме. Тем не менее, с началом донбасского конфликта спецслужбы Украины развернули целую сеть подобных объектов в восточных регионах страны.