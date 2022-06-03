Киев не понимает ситуации в стране от слова "совсем"

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным аппаратом возникло серьезнгое недопонимание, которое вылилось в раскол, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам главы республики, Варшава уже не пытается скрывать своего желания "оттяпать" западные регионы Незалежной. Тем временем военнослужащие терпят одно поражение за другим, пытаясь противостоять России. Однако от Киева поддержки не дождаться. К тому же, политическое руководство совершенно не понимает ситуации в Незалежной. Учитывая тактику российских войск, потери украинской стороны огромны.

В скором времени, считает Лукашенко, на Украине не останется военнолужащих – территориальная оборона никогда не заменит регулярную армию. А местным националистам не по нраву действия Киева, который умасливает Польшу, обещая ей западные регионы.

Лукашенко также напомнил, что ранее предсказывал, как Украина однажды обратится к россиянам и белорусам с просьбой о защите.

Ранее президент Белоруссии заявил, что из-за угроз со стороны ВСУ белорусские вооруженные силы решили сформировать Южное оперативное командование.