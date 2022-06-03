В случае победы России поражение для ВСУ будет бесповоротным, заявил эксперт

Бахмут в Донбассе – для распределения войск город, имеющий стратегического знанчения. Вооруженные силы Украины сосредоточены на стягивании к Бахмуту, чтобы сохранить важный для себя узел, заявил замглавы главуправления МВД по Запорожской области подполковник Алексей Селиванов.

Украинское командование в настоящее время пытается стянуть свои силы к Бахмуту с оставшихся направлений. Селиванов полагает, что освобождение города российскими войсками будет иметь одно из ключевых значений в ситуации в Донбассе – если РФ возьмет под контроль этот населенный пункт, можно будет говорить о бесповоротном поражении Киева.

Специалист считает, что от Бахмута и зависит дальнейшее развитие специальной операции. На северо-востоке от города расположена уже агломерация Лисичанск-Северодонецк, которая не до конца освобождена от ВСУ. С другой стороны – агломерация Славянск-Краматорск, имеющая с 2014 года ключевое значение для военного перераспределения.

Как отмечает источник, украинские силы пытаются разделить Донецкую и Луганскую народные республики. Территориально ранее это совершалось по дороге на Бахмут.

Ранее генерал НАТО Марк Милли заявил, что спецоперация РФ в Донбассе близка к заключительному этапу.