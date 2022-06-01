Пентагон анализирует ситуацию, возникшую после потери Северодонецка украинскими силами

Американские военные чины полагают, что специальная военная операция Российской Федерации на Украине уже близка к завершению. Так, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли США выразил уверенность, что в скором времени наступят недели, которые определят весь исход текущей ситуации.

The Washington Post пишет, что российская сторона взяла под контроль большую часть Северодонецка, играющего ключевую роль в стратегическом плане для сил РФ в Донбассе. Речь идет о населенном пункте, который частично находится под контролем ВСУ.

"По словам украинских официальных лиц, российские войска быстро продвинулись к центру города после нескольких дней обстрелов и наземных штурмов и к утру среды сосредоточили там свои силы. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Майли заявил, что ближайшие несколько недель станут крайне важными для исхода противостояния", – говорится в материале.

А китайский аналитик Сонг Чжунпин уверен, что переломным моментом в специальной военной операции на Украине стало освобождение Мариуполя, которое вызвало тревогу у Соединенных Штатов.