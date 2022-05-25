Эксперт раскрыл реальную реакцию США на освобождение Мариуполя Россией

Эксперт раскрыл реальную реакцию США на освобождение Мариуполя Россией
Фото: pixabay.com
Вашингтон начал дистанцироваться от Киева

Китайский военный эксперт Сонг Чжунпин считает, что в спецоперации России на Украине произошел переломный момент после того, как российским войскам удалось полностью освободить Мариуполь. В США победа РФ вызывает тревогу, пишет Global Times.

По его словам, Украина находится в относительно пассивной ситуации на поле боя, пока происходящее складывается в пользу России. Вашингтон, в свою очередь, пытается продолжать обходить конфликт стороной, заявляя, что Киев обладает собственным правом на самоопределение. 

Если украинские войска проиграют, то никакого отношения к США это иметь не будет. 

"Такое бессовестное заявление означает, что страна может отказаться от своих союзников и партнеров в любой момент", – считает эксперт. 

Американцы используют Украину в конфликте с Россией, и как только операция демонстрирует успехи российской армии, они начинают дистанцироваться от союзников. 

США и Запад, по его словам, имеют представление о том, как выглядит итог спецоперации: они хотят, чтобы Украина с их помощью потерпела тяжелое поражение России. Это поставит Киев в положение, при котором принимать страну в НАТО не потребуется.

Источник: Global Times
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