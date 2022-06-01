Киев несет огромные имиджевые потери и пытается выдержать шторм на обломке от доски

Украинский лидер Владимир Зеленский снизил число ежедневных потерь среди личного состава вооруженных сил Незалежной минимум в три раза, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее президент Украины зяавил в интервью журналистам, что каждый день ВСУ теряют около 60-100 военнослужащих (около 500 – ранеными). Коротченко же полагает, что глава государства озвучивает цифры, которые далеки от реальности. Эксперты оценивают потери украинской армии в три раза больше названной Киевом цифры.

Киевская пропаганда не готова озвучить реальное число потерь, уверен эксперт. Ведь в таком случае Банковая начнет нести куда большие имиджевые потери, которые крайне губительны для нее с репутационной точки зрения. Другое дело же заключается в том, что потери вооруженных сил Украины так высоки, что молчать уже не представляется возможным, считает Коротченко.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Российская Федерация должна будет вынужденно совершить превентивный удар по Соединенным Штатам, если Вашингтон пойдет на поставки РСЗО для украинских сил. У американских границ подводный флот РФ ведет мониторнинг, который предупреждает, когда командованию нужно готовиться к таким поставкам.