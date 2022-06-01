Все будет зависеть от позиции американского руководства

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Россия будет вынуждена совершить превентивный удар по США только в том случае, если Вашингтон решится на поставку Украине дальнострельного оружия, способного достичь российской территории. Своим мнением он поделился с "Лентой.ру".

Эксперт отметил, что в данный момент речь идет не о вооружении, способном ударить по приграниным регионам, а по более дальним, включая Московскую область.

Если раньше российские войска уничтожали поставки на украинской территории, то в данный момент удар могут нанести еще в процессе формирования поставок, пока оружие будет находиться в США.

"У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведется соответствующий мониторинг. Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам, действительно, может быть нанесен удар, когда они будут загружаться или поставляться морским путем", – пояснил он.

Политолог считает, что подобной позиции придерживается и российская власть, поскольку видит угрозу в таком оружии для собственной страны. И сейчас все зависит от Вашингтона – услышат ли там предупреждение или нет.

По словам эксперта, пойти на ответный шаг в случае удара со стороны России американцы не смогут – будут угрожать, кричать, но не более, поскольку боятся атаки гиперзвуковой ракетой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не планирует наносить удары по территории России после поставок РСЗО, хотя в Вашингтоне серьезно этого опасаются.