Названо ключевое условие удара России по территории США

Названо ключевое условие удара России по территории США
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Все будет зависеть от позиции американского руководства

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Россия будет вынуждена совершить превентивный удар по США только в том случае, если Вашингтон решится на поставку Украине дальнострельного оружия, способного достичь российской территории. Своим мнением он поделился с "Лентой.ру". 

Эксперт отметил, что в данный момент речь идет не о вооружении, способном ударить по приграниным регионам, а по более дальним, включая Московскую область. 

Если раньше российские войска уничтожали поставки на украинской территории, то в данный момент удар могут нанести еще в процессе формирования поставок, пока оружие будет находиться в США. 

"У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведется соответствующий мониторинг. Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам, действительно, может быть нанесен удар, когда они будут загружаться или поставляться морским путем", – пояснил он.

Политолог считает, что подобной позиции придерживается и российская власть, поскольку видит угрозу в таком оружии для собственной страны. И сейчас все зависит от Вашингтона – услышат ли там предупреждение или нет.

По словам эксперта, пойти на ответный шаг в случае удара со стороны России американцы не смогут – будут угрожать, кричать, но не более, поскольку боятся атаки гиперзвуковой ракетой. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не планирует наносить удары по территории России после поставок РСЗО, хотя в Вашингтоне серьезно этого опасаются. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей