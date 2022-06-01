Белый дом объявил о новом пакете военной помощи, куда войдут нашумевшие РСЗО

Соединенные Штаты намерены передать Украине в качестве военной помощи дальнобойные ракетные системы залпового огня HIMARS. В Вашинтон сообщили, что речь идет о "поддержке партнеров" в виде предоставления оружия и техники для "самообороны".

На сайте Белого дома говорится, что власти добились двухпартийной поддержки в Конгрессе, и теперь США смогут увеличивать объемы поставляемой помощи.

"Новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для поля боя. Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь Украине", – говорится в опубликованном заявлении Байдена.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что в случае поставок Вашингтоном дальнобойного оружия Россия нанесет по Штатам превентивный удар.