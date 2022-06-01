США передадут Украине дальнобойные ракетные системы - Байден

США передадут Украине дальнобойные ракетные системы - Байден
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/www.globallookpress.com
продолжение"Волк в овечьей шкуре": поведение посла с Украины взбесило немцев
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи, куда войдут нашумевшие РСЗО

Соединенные Штаты намерены передать Украине в качестве военной помощи дальнобойные ракетные системы залпового огня HIMARS. В Вашинтон сообщили, что речь идет о "поддержке партнеров" в виде предоставления оружия и техники для "самообороны".

На сайте Белого дома говорится, что власти добились двухпартийной поддержки в Конгрессе, и теперь США смогут увеличивать объемы поставляемой помощи.

"Новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для поля боя. Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь Украине", – говорится в опубликованном заявлении Байдена.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что в случае поставок Вашингтоном дальнобойного оружия Россия нанесет по Штатам превентивный удар.

Источник: White House ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей