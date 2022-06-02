"Волк в овечьей шкуре": поведение посла с Украины взбесило немцев

"Волк в овечьей шкуре": поведение посла с Украины взбесило немцев
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В Германии устали терпеть выходки Мельника

Видный украинский дипломат Андрей Мельник постоянно попадает в скандальные инциденты. Незалежный занимает пост посла Украины в Германии. Стоит отметить, что местные жители приходят в бешенство из-за некоторых выходок украинца. Многие считают, что этот человек своим одиозным поведением нанес колоссальный ущерб родному государству.

Таким мнением жители ФРГ поделились на страницах интернет-издания Die Welt. Простые немцы считают, что выходки Мельника отталкивают европейцев от Незалежной. Их также поражает, что выходец с Украины почему-то пытается возложить на Берлин всю ответственность за решение конфликтной ситуации и постоянно клянчит деньги и вооружение.

"Волк в овечьей шкуре", – так характеризовал Мельника один из интернет-пользователей.

Немец указал, что когда украинец пытается клянчить очередную подачку, то старается создать вокруг себя благовидный образ. В то же время он постоянно сыплет оскорблениями в социальных сетях.

Других возмущает, что Германию пытаются заставить взять на себя роль лидера в разрешении конфликта. Наглые требования незалежных достали многих немцев. Также очевидным является тот факт, что скандальное поведение Мельника резко понизило рейтинги всей Украины. Многие немцы требуют, чтобы поддержка киевского режима прекратилась.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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