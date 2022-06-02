В Германии устали терпеть выходки Мельника

Видный украинский дипломат Андрей Мельник постоянно попадает в скандальные инциденты. Незалежный занимает пост посла Украины в Германии. Стоит отметить, что местные жители приходят в бешенство из-за некоторых выходок украинца. Многие считают, что этот человек своим одиозным поведением нанес колоссальный ущерб родному государству.



Таким мнением жители ФРГ поделились на страницах интернет-издания Die Welt. Простые немцы считают, что выходки Мельника отталкивают европейцев от Незалежной. Их также поражает, что выходец с Украины почему-то пытается возложить на Берлин всю ответственность за решение конфликтной ситуации и постоянно клянчит деньги и вооружение.

"Волк в овечьей шкуре", – так характеризовал Мельника один из интернет-пользователей.

Немец указал, что когда украинец пытается клянчить очередную подачку, то старается создать вокруг себя благовидный образ. В то же время он постоянно сыплет оскорблениями в социальных сетях.

Других возмущает, что Германию пытаются заставить взять на себя роль лидера в разрешении конфликта. Наглые требования незалежных достали многих немцев. Также очевидным является тот факт, что скандальное поведение Мельника резко понизило рейтинги всей Украины. Многие немцы требуют, чтобы поддержка киевского режима прекратилась.