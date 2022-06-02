Киев продолжает гнуть свою линию

Одной из розовых грез украинского государства является вступление в Европейский союз. Несмотря на то, что крупнейшие страны Европы уже дали понять: они не поддерживают данное стремление, киевский режим не прекращает тешить себя и народ надеждами. Дошло до того, что украинский лидер Владимир Зеленский и вовсе объявил, что Незалежная уже сейчас "де-факто стала частью ЕС".



С таким громким заявлением глава украинского государства выступил во время своей речи перед парламентом Люксембурга. Президент уверен, что интеграция Украины с европейскими странами дошла до высочайшего уровня, уже сегодня они являются большим и дружным семейством.

Зеленский напомнил, что Украина и Евросоюз тесно связаны и активно сотрудничают на разных уровнях. Помимо двухсторонних отношений с рядом европейских государств, имеет место и работа киевского режима с руководством Европейского союза, передает RT.

По мнению Зеленского, ничто так не доказывает интеграцию Незалежной в европейское семейство, как то, что они активно "защищают друг друга".