Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
продолжениеКак проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Вывоз украинского зерна через территорию Белоруссии представляется в настоящее время наиболее простым способом решения проблемы. Для этого Запад должен снять наложенные на Белоруссию санкционные меры, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью для "России 1".

Глава РФ полагает, что существует еще несколько способов выйти из ситации: через подконтрольные Киеву порты – Одессу, как пример, подконтрольные российской стороне на азовском побережье, и по водам Дуная.

Что касается Белоруссии, то глава республики Александр Лукашенко ставит вопрос однозначно – Минск готов, но санкции для этого нужно снять.

"Наиболее простой способ – через Белоруссию", – высказался глава РФ.

Путин добавил, что все заявления о неких попытках РФ помешать вывозу зерна из Украины абсолютно надуманны и не соответствуют истине. Москва пообещала мирный проход для судов с зерном после того, как порты будут разминированы.

Россия также настаивала на снятии санкционных мер со стороны Запада в отношении ее судов, запрещенных к страхованию – в качестве условия для обеспечения транзита зерна.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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