Согласия достичь пока вряд ли удастся

К процессу по организации вывоза зерна из украинских портов подключилась Турция. Президент Реджеп Эрдоган выразил готовность стать посредником в этом вопросе, проведя переговоры с Владимиром Путиным.

Официально Москва заявила, что готова содействовать транзиту при разминировании акватории, а также может экспортировать собственную сельхозпродукцию и удобрения, если будут сняты ограничения. Как передает турецкое издание Sabah, у украинской стороны тоже есть одно требование.

Содержание консультаций, уверяют источники, довольно схоже с официальными заявлениями. Россия выдвинула два условия: разминирование украинской акватории, снятие санкций с российских торговых судов, которые запрещено страховать.

Украинская сторона настаивает на том, что разминировать регион согласна в течение двух недель, если потом эти порты буду защищены военными НАТО от России.

Украинские журналисты отмечают, что ситуация безвыходная: на условие Киева Москва вряд ли согласится, да и западные страны отказываться от санкций пока не готовы.

Как сообщает РИА ФАН, пока США планируют передать Украине специальные контейнеры для хранения зерна, чтобы сберечь 20 млн тонн затрявшей в Одессе пшеницы до тех пор, пока не восстановится наземное снабжение.