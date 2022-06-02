Россия выставила два условия для деблокады зерна в портах - Украина только одно

Россия выставила два условия для деблокады зерна в портах - Украина только одно
Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Согласия достичь пока вряд ли удастся

К процессу по организации вывоза зерна из украинских портов подключилась Турция. Президент Реджеп Эрдоган выразил готовность стать посредником в этом вопросе, проведя переговоры с Владимиром Путиным.

Официально Москва заявила, что готова содействовать транзиту при разминировании акватории, а также может экспортировать собственную сельхозпродукцию и удобрения, если будут сняты ограничения. Как передает турецкое издание Sabah, у украинской стороны тоже есть одно требование. 

Содержание консультаций, уверяют источники, довольно схоже с официальными заявлениями. Россия выдвинула два условия: разминирование украинской акватории, снятие санкций с российских торговых судов, которые запрещено страховать.

Украинская сторона настаивает на том, что разминировать регион согласна в течение двух недель, если потом эти порты буду защищены военными НАТО от России. 

Украинские журналисты отмечают, что ситуация безвыходная: на условие Киева Москва вряд ли согласится, да и западные страны отказываться от санкций пока не готовы. 

Как сообщает РИА ФАН, пока США планируют передать Украине специальные контейнеры для хранения зерна, чтобы сберечь 20 млн тонн затрявшей в Одессе пшеницы до тех пор, пока не восстановится наземное снабжение. 

Источник: Sabah
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