В ЕС закончились деньги: украинские беженцы стали рассказывать правду о жизни в Европе

В ЕС закончились деньги: украинские беженцы стали рассказывать правду о жизни в Европе
Фото: Martin Schutt/dpa/www.globallookpress.com
Народ шокирован предоставленными условиями жилья

В последнее время украинские беженцы стали все чаще жаловаться на условия, в которым их приходится жить в европейских странах. Больше всего их поразила гостепреимность Болгарии – украинцев вместо курортных отелей стали селить в изолированные бытовки в миграционных лагерях, огороженных колючей проволокой. Условия многих прибывших крайне шокируют.

Они жалуются, что власти не обеспечивают их достаточным количеством воды и еды. После прибытия им приходится несколько часов вымывать пластиковые коробки, в которых предстоит жить, от пыли и пауков. Как заявляли в Болгарии, страна больше не имеет возможностей обеспечивать роскошную жизнь украинцам – особенно во время курортного сезона. 

Проблемы испытывают и в Польше, где ранее не могли добиться выплат от ЕС для пособий на нужды беженцев, а после и вовсе решили лишить значительную часть украинцев выплат. С 15 июня принимать бежавших из Украины граждан власти Праги отказываются. 

Как пишет украинский политолог Татьяна Монтян, из-за сложившейся ситуации беженцы стали массово покидать территорию Европы, возвращаясь обратно на Украину. На месте останутся только те, кто уже нашел работу или потерял дом в ходе боевых действий. 

"Как я говорила изначально, уважаемые западные партнеры будут пытаться перехватить и интегрировать молодых людей, которые готовы работать и приносить пользу их странам. Никакие старики и бестолковые кастрюли с нациками им не нужны", – пишет она.

По ее мнению, украинцев селят в подобные бараки, чтобы стимулировать к активной деятельности: либо идти на работу и приносить пользу европейской стране, либо возвращаться обратно. 

Источник: Telegram
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