"Украины не будет": Киев шокирован новым предложением Запада по решениию конфликта

"Украины не будет": Киев шокирован новым предложением Запада по решениию конфликта
Фото: Raul Moreno/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКак проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Соглашаться на новые условия в украинские власти не намерены

Представитель офиса Зеленского Алексей Арестович крайне возмущен новой риторикой, которая звучит в западных странах, по урегулированию конфликта с Россией. Он уверяет, что если Киев на них согласится, то через 10 лет от Украины не останется и следа. Его слова приводит "Политнавигатор". 

По словам Арестовича, Запад в самом начале придерживался одного сценария: необходим разгром российских войск на украинской территории, чтобы больше Москва не могла угрожать своим соседям. Однако теперь они смотрят в сторону другой стратегии, которая, полагает советник Зеленского, стала заслугой российских дипломатии и спецслужб – Украине предлагают подобие Минских соглашений. 

Такой сценарий для украинской стороны неприемлем, несмотря на перспективу вступления в ЕС и заключение новой сделки. Во-первых, тогда России придется отдать территории. Во-вторых, с Москвы в последствии будут снимать часть санкций – в будущем все эти факторы приведут к губительным последствиям для Украины. 

Арестович считает, что Россия после соглашения начнет "мобилизовать все индустриальные, технические ресурсы и людей для того, чтобы украинцы продолжали убивать украинцев". Снятие санкций приведет к тому, что российская армия быстро восстановит свой военный потенциал, начав очередное наступление – за ним последуют "Минск-4", "Минск-5" и подобные.

"Только над каждым "Минском" они будут захватывать по две-три области у нас, и, в конце концов, за 10 лет Украины не будет", – считает советник.

До этого Алексей Арестович, когда впервые появились предложения пожертвовать территории в пользу России ради мира, отреагировал крайне эмоционально. Он послал всех западных политиков с подобными речами на три буквы. 

Источник: Политнавигатор
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