Украинские власти отреагировали крайне эмоционально

В администрации президента Зеленского сообщили, что Запад стал посылать сигналы об уступке некоторых территорий России. В Киеве на это отреагировали в категоричной манере.

Советник главы офиса Михаил Подоляк был более сдержан. В своем Telegram он заявил, что с западной стороны предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Это делают, считает он, чтобы возобновить свою комфортную жизнь и снова наладить бизнес с Россией. Однако Украина участвовать в таких обсуждениях не собирается.

Советник президента Алексей Арестович в эмоциях не сдерживался. Он русским матом послал всех желающих "поторговать украинской территорией" на три буквы.

"Перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, глядя на это. Пошли бы вы на *** (детородный орган), ******* (придурки)", с такими предложениями, – сказал он.

Арестович заявил, что в стране гибнут люди, дети, поэтому жертвовать территориями никто не намерен.

"Во, выкусите, никогда такого не будет", – показал он кулак на камеру.

О том, какие именно политики сделали подобные призывы украинские власти не рассказали. Подоляк отмечал, что беседа происходила в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.