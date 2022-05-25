"Выкусите": Киев послал Запад на три буквы из-за призыва договориться с Москвой

"Выкусите": Киев послал Запад на три буквы из-за призыва договориться с Москвой
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Украинские власти отреагировали крайне эмоционально

В администрации президента Зеленского сообщили, что Запад стал посылать сигналы об уступке некоторых территорий России. В Киеве на это отреагировали в категоричной манере. 

Советник главы офиса Михаил Подоляк был более сдержан. В своем Telegram он заявил, что с западной стороны предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Это делают, считает он, чтобы возобновить свою комфортную жизнь и снова наладить бизнес с Россией. Однако Украина участвовать в таких обсуждениях не собирается. 

Советник президента Алексей Арестович в эмоциях не сдерживался. Он русским матом послал всех желающих "поторговать украинской территорией" на три буквы. 

"Перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, глядя на это. Пошли бы вы на *** (детородный орган), ******* (придурки)", с такими предложениями, – сказал он.

Арестович заявил, что в стране гибнут люди, дети, поэтому жертвовать территориями никто не намерен. 

"Во, выкусите, никогда такого не будет", – показал он кулак на камеру. 

О том, какие именно политики сделали подобные призывы украинские власти не рассказали. Подоляк отмечал, что беседа происходила в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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