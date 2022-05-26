Объединениям предрекли ликвидацию из-за событий в Незалежной

Сегодня многие (даже западные) эксперты отмечают, что украинские войска явно уступают союзной армии России и ЛДНР. При этом полный разгром нашего противника на Украине может обернуться для Запада большой трагедией. Своим мнением на этот счет поделился известный политолог Ростислав Ищенко.



В первую очередь, эксперт напомнил, что ситуация на украинском фронте складывается весьма плачевно для киевского режима и его западных начальников. Незалежные вояки массово сдаются в плен, оборона в Донбассе рассыпается, а резервисты отказываются принимать участие в боевых действиях.

В такой ситуации "спасти Запад" могут только существенные победы украинской армии, на которые рассчитывать не приходится. Именно поэтому западные начальники приняли решение затянуть военные действия, надеясь, что экономическая и социальная системы нашей страны рухнут раньше, чем развалится сам Запад.

Однако, по прогнозам экспертов, ситуация складывается ровно наоборот. Ищенко считает, что провал на Украине может привести к развалу Североатлантического альянса и даже Евросоюза.

"Единство Запада стало фикцией", – подчеркивает специалист.

Политолог уверен, что после украинского провала центробежные тенденции в этих объединениях будут нарастать, так как "первые перебежчики в другой лагерь" смогут получить самые выгодные условия, а последним "придется драться за кости". Члены объединений сами понимают, что эти структуры становятся бесполезными и даже вредят национальным интересам отдельных стран.