Поведение беженцев достало европейцев

В то время, как бравые украинские вояки массово сдаются в плен и отказываются выполнять приказы командования, незалежные мигранты добиваются своих "побед" на территории Европы. Бессовестное поведение некоторых беженцев с Украины заставило гостеприимных европейцев перейти к радикальным мерам. Так, в Чехии уже начали отказывать беглецам в обслуживании.



В социальных сетях сообщают, что соответствующие таблички появились на некоторых магазинах чешской столицы Праги. Европейцы не хотят обслуживать украинских граждан, которые почему-то требуют к себе особого отношения. Более того, чешские торговцы жалуются на резко возросшее количество краж.

"Украинцам вход запрещен", – такие надписи появились при входе в некоторые магазины, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Некоторые выходцы с украинского государства убеждены, что наличие паспорта гражданина Незалежной обеспечивает им привилегии вплоть чуть ли не до бесплатного предоставления продуктов и проезда.

К слову, недавно в Польше украинская беженка устроила скандал кондуктору, который отказался везти ее без билета.